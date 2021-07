5 épilateurs à lumière pulsée & laser conseillés par les dermatologues

Entre le rasage , l' épilation à la cire , au sugaring , au fil, à l' épilateur et les bonnes vielles bandes de cire, ce ne sont pas les moyens d'épiler qui manquent, mais l' épilation au laser et à lumière pulsée sont les seules méthodes qui promettent une peau lisse et sans poils pendant une période beaucoup plus longue. Bien que ces services soient disponibles dans la plupart des cabinets de dermatologues esthétiques, il existe de nombreux appareils à utiliser chez soi, qui offrent des avantages similaires pour une fraction du prix d'un traitement en cabinet.