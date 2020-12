6 épilateurs électriques pour une peau toute lisse

Comme les cheveux volumineux et le rouge à lèvres fuchsia, les épilateurs étaient très répandus dans les années 80. Avec des résultats plus durables que les rasoirs, la méthode d'épilation a rapidement séduit les personnes qui avaient des poils incarnés et une pilosité excessive . Cependant, les rumeurs dont vous avez entendu parler - principalement, que ça fait un mal de chien, surtout la première fois - sont, d'après ma propre expérience de longue date avec des épilateurs, pour la plupart vraies.