Wir haben 27 Skincare-Produkte von The Ordinary getestet

Da das Angebot von The Ordinary mittlerweile aber eben größer ist denn je, kann es schwierig sein, genau zu wissen, wo man eigentlich anfangen sollte. Dazu haben wir uns die Meinung des kosmetischen Chemikers und Mitbegründers von The Beauty Brains , Randy Schueller, sowie die der Dermatologin Dr. S. Manjula Jegasothy eingeholt und sie gefragt, was sie von den diversen Produkten der Marke halten. Scroll dich durch – für einen genauen Überblick darüber, was dich in den einzelnen Flaschen und Tuben von The Ordinary eigentlich erwartet.