Warum niemand mehr Wimpernserum benutzt

Als sie letzten Sommer das Wimpern- und Augenbrauenserum von The Ordinary testete ( The Ordinary Multi-Peptides Lash And Brow Serum , 16,45 € via Sephora), fiel der R29-Redakteurin Karina Hoshikawa auf, dass ihre Wimpern mithilfe des Serums nicht nur länger zu wachsen schienen, sondern auch noch gesünder aussahen. „Ich liebe meine Wimpern ohnehin schon und wünsche mir einfach nur ein Produkt, das sie gesund und stark hält“, erklärte sie in ihrem Produkt-Review und ergänzte, dass sie in Sachen Augen-Make-up eher minimalistisch unterwegs ist. „Ich trage nicht jeden Tag Mascara und bin am Ende des Tages auch immer sehr vorsichtig, wenn ich mein Augen-Make-up entferne . Während der Testzeit dieses Serums bemerkte ich, dass mir weniger Wimpern ausfielen – ein tolles Zeichen.“