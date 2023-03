„De-Influencing“: TikTok hat keine Lust mehr auf Influencer-Lügen

Es ist auch wichtig zu wissen, dass etablierte und auch kleinere Influencer:innen Beauty-Produkte umsonst erhalten. Das gilt auch für Beauty-Redakteur:innen, einschließlich der Redakteur:innen von Refinery29. Der ständige Videofluss, in dem eine Fülle von Beauty-Launches präsentiert wird, kommt in Zeiten der Lebenshaltungskostenkrise nicht gut an, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Preise im Beauty-Einzelhandel in den letzten zehn Jahren gestiegen sind und selbst preisgünstige Marken wie The Ordinary und The Inkey List ihre Preise erhöht haben. TikToks De-Influencing-Community erinnert uns alle daran, die Beziehung zwischen Influencer:innen und Marken, deren Ziel es ist, Geld zu verdienen, zu hinterfragen.