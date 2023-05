Ich habe den neuen Cream Cleanser von The Ordinary komplett aufgebraucht

Die Gel-Creme-Textur erinnert mich an die CeraVe Feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion (12,99 € via Rossmann), vermutlich der viralste Creme-Cleanser auf TikTok . Wenn du öfter hier bist, weißt du, dass ich diesen Reiniger liebe. Er ist sanft zu empfindlicher Haut, entfernt Make-up problemlos und hinterlässt ein weiches Hautgefühl. Mir fiel aber ein deutlicher Unterschied zwischen dem Cleanser von CeraVe und diesem von The Ordinary auf: Der Glycolipid Cream Cleanser löste meine dicke Mascaraschicht in Sekundenschnelle, wohingegen ich mit dem CeraVe-Cleanser immer zweimal rüber muss, damit auch alles entfernt wird. Allein aus diesem Grund greife ich lieber zum Glycolipid Cream Cleanser. Alles, was meine Skincare-Routine auch nur um eine Minute verkürzt, überzeugt mich sofort.