Los geht es, wie bei so gut wie jedem Facial, mit einer sehr gründlichen Gesichtsreinigung inklusive heißem Handtuch. Danach wird mit Elektrizität und hochwirksamen Produkten gearbeitet. Aber keine Angst: Dir werden keine Stromschläge verpasst. Es fühlt sich angenehm kühl an und kribbelt nur ein kleines bisschen. Nach sieben Minuten folgt eine achtminütige LED-Behandlung. Diese soll, zusammen mit dem zuvor aufgetragenen Aloe-haltigen Gel, die Haut beruhigen und zur Zellerneuerung anregen. Außerdem kann sie bei Schwellungen, dunklen Flecken und Hyperpigmentierung helfen. Für einen Frischekick sorgt nun eine Gesichtsmaske mit Wassermelone , die nach kurzer Einwirkzeit mit einem kalten Handtuch abgenommen wird. Zum Schluss gab es noch ein sanftes Vitamin-C-Serum, dann eine beruhigende und die Haut gleichzeitig stärkende Gummimaske und last, but not least eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor.