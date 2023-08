Eine Kosmetikerin hat meinen Blick auf meine Pigmentflecken geändert

Für Haut mit minimalen oder verblassten Pigmentflecken empfiehlt die Lartey-Skala Inhaltsstoffe wie Salicylsäure oder Alpha Arbutin. Meine langjährigen Favoriten sind Paula’s Choice 2% BHA Liquid Exfoliant Salicylic Acid (33,15 € via Paula’s Choice) und The Ordinary Alpha Arbutin 2% + HA (20,99 € via Douglas). Interessanterweise rät Lartey eher von Vitamin C, einem Wirkstoff, der häufig zur Hautaufhellung empfohlen wird. „Er wirkt einfach nicht so gut, wie viele Leute glauben“, sagt sie. „Für meine hellhäutigen Kund:innen, die nicht so intensive Pigmentflecken haben, finde ich Vitamin C super, aber nicht für starke Hyperpigmentierung in dunklerer Haut.“