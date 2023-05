Meine Braids führten mich zu meiner Identität als Schwarze trans Frau

Unsere Haare sind das Rückgrat, das uns über die Jahrhunderte hinweg miteinander vereint und uns an unsere Vorfahr:innen erinnert, die uns diese Braids und andere Styles hinterlassen haben. In diesen Frisuren schwingen die schmerzhaften Erinnerungen an den transatlantischen Sklavenhandel mit, und an die Frauen, die Reis in ihre Cornrows flochten , um sich während des Transports aus Westafrika selbst zu ernähren. Die selbstgemachten Öle und Cremes, die unsere Ahn:innen einst in die Neue Welt mitnahmen, verwenden wir noch heute. Und obwohl die Gesellschaften, die wir heute unser Zuhause nennen, zwar versuchen, uns als Personen einzuschränken, sind wir doch immer noch Schwarze Frauen – und lehnen das ab, was sie uns vorschreiben zu sein. Wir nehmen uns unseren eigenen Freiraum. Denn unsere „ Black girl magic “ beschränkt sich nicht bloß auf die Ursprünge unserer Haare, auf ihre Länge, ihr Lockenmuster, ihren Stil – sondern sie liegt darin, uns, und unsere Haare, nicht zähmen zu lassen.