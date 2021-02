22 Influencer zeigen dir, wie du deine alten Winterstiefel neu stylst

Einige Kleidungsstücke findest du in beinahe jedem Schrank: die klassische Blue Jeans , ein weißes T-Shirt – und ein Paar Winterstiefel. Ob du dabei persönlich lieber auf punkige Schnürstiefel oder eher auf Lack-Boots aus den 60ern setzt: Sobald es draußen frischer wird, sehnen sich deine Füße nach einer warmen Umgebung. Und während deine weißen Sneaker im Sommer natürlich super zu jedem Outfit passen, sind sie eben nichts für matschige Schneetage.Da dich ein gutes Paar Stiefel aber meist eben länger als nur eine Saison durch die Gegend trägt, kann ihr Styling schnell etwas langweilig werden – vor allem, wenn du sie mit jedem deiner Outfits kombinierst. (Und insbesondere in Zeiten wie diesen, wo sich viele von uns modetechnisch gern kreativ ausprobieren, um dem grauen Alltag ein bisschen Farbe einzuhauchen .) Aber keine Panik – dank Instagram und seinen Influencern liefern wir dir hier jede Menge Inspiration, um frischen Wind in deine Garderobe zu pusten.Ob nun mit einem klassischen Trenchcoat oder einem seidigen Rock – auch für deine alten Lieblingsstiefel gibt es eine neue Kombination, auf die du selbst bisher nicht gekommen bist. Scroll dich durch die Slideshow, um zu sehen, wie andere ihre Winter-Boots in dieser Saison stylen.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.