Wieso 5 € für ein T-Shirt einfach zu wenig sind & wir endlich einsehen sollten, dass Kleidung ihren Preis hat

Es gibt einfach ein Zuiel an Ware und der ultimative Schritt in eine bessere Richtung lautet: Den Konsum mäßigen. Dies ist der Schritt, an dem ich mich gerade befinde. Ich reiße mich (zugegebenermaßen sehr arg) zusammen und kaufe einfach weniger. Da sind dann auch mal H&M oder Mango dabei, aber statt sechs neuer Teile sind es im Monat nunmehr drei. Ich reflektiere Trends und widerstehe. Brauche ich diesen Rock wirklich, oder denke ich das gerade nur und in Wirklichkeit ödet er mich nach zwei Mal tragen an? Das viel propagierte Sparen für zeitlose Schätze via Luxus-Second-Hand Plattformen wie Vestiaire Collective ist übrigens auch eine sehr feine Sache! Hier sollte man natürlich wissen, was man eigentlich will und das wissen sicher viele nicht so recht.