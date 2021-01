Wenn deine Skincare-Marke auf TikTok gehypt wird, hast du es geschafft: Von CeraVe bis hin zu The Ordinary haben viele heutige Hautpflege-Brands ihren Erfolg eindeutig der App und ihren User:innen zu verdanken. Und aktuell steht besonders eine im Zentrum der virtuellen Aufmerksamkeit: Paula’s Choice.Dabei ist die Beauty-Marke besonders hierzulande noch ein ziemlicher Geheimtipp (vielleicht auch, weil die Produkte bisher fast ausschließlich auf der eigenen Website erhältlich sind). Dabei sind Dermatolog:innen, Beauty-Redakteur:innen und Hautpflege-Expert:innen schon seit einer ganzen Weile begeisterte Fans von Paula’s Choice – schließlich setzt die Brand auf nachweislich effektive Inhaltsstoffe, die sie auch transparent auflistet. Dazu gehören unter anderem Skincare-Klassiker wie Retinol Vitamin C , Niacinamid und Salicylsäure.Paula Begoun, die Frau hinter der Marke, gilt nicht umsonst als die „erste Skincare-Influencerin“. Sie fing schon vor Jahrzehnten damit an, ihre Kund:innen genau darüber aufzuklären, was sie an ihre Haut lassen sollten – und was nicht. Auf ihrer offiziellen Website gibt es deswegen auch einen detaillierten Inhaltsstoff-Index . Kurz gesagt: Was Paula nicht über Skincare weiß, muss man auch nicht wissen. Kein Wunder also, dass Paula’s Choice zum absoluten TikTok-Liebling geworden ist.Als Beauty-Redakteurin habe ich schon Hunderte Produkte ausprobiert – und muss trotzdem zugeben: Paula’s Choice hat mich beeindruckt. Für die Pflege meiner zu Akne und Ekzemen neigenden Haut greife ich immer wieder zu diesen Produkten. Aber welche davon sind dein Geld wirklich wert? Klick dich durch meine Liste meiner persönlichen Favoriten und erfahre, wie du sie in deine individuelle Skincare-Routine einbaust.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.