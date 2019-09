Das sind die Fehler, die du bei deinen Aknenarben machst – & wie du sie behebst

Also haben wir uns an die Dermatologen Dr. Ted Lain und Dr. Julia Tzu gewandt, um uns professionellen Rat in Sachen Aknenarben zu holen. „Akne-Narbenbildung entsteht, wenn wiederkehrende Entzündungen aus tieferen, zystischen Wunden das Kollagen in der Haut beschädigen“, sagt Dr. Tzu. „Normales, gesundes Gewebe wird hier durch ausgedünntes Narbengewebe ersetzt, was sich als Mulde entlang der Hautkontur manifestieren kann.“