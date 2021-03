Eye-liner permanent : mon avant/après (si naturel) en vidéo

Dans cette vidéo, nous rencontrons donc Claudia Lee, qui se fait faire un eye-liner permanent par Dominique Bossavy. Elle nous explique que l'objectif est surtout de gagner du temps avec son emploi du temps chargé et de ne pas se soucier de son apparence lorsqu'elle court entre deux rendez-vous. Bossavy donne une grande importance à la beauté naturelle et conseille généralement à ses client·e·s d'opter plus pour le "look jeune" que le "look glamour". Le choix de la clinique où vous allez faire cette procédure est aussi très important souligne-t-elle et conseille de faire beaucoup de recherches avant de se lancer. Nous voyons ensuite chaque étape de la procédure et un superbe avant/après une fois cette dernière terminée.