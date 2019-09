Bestes Beispiel: Der Unterlidstrich. Der wird in diesem Jahr nämlich nicht in klassischem Schwarz oder Brauntönen, sondern in schönsten Knallfarben getragen. Auf den roten Teppichen Hollywoods ist er bereits angekommen und auch auf den Straßen Berlins können wir uns das Ganze ziemlich gut vorstellen. Und so simple wie der Name klingt, ist es auch: Der Lidstrich wird ganz einfach am untere Lidrand gezogen. Make-up-Artist Pati Dubroff etwa verpasste kürzlich Schauspielerin Margot Robbie mit metallischem Blau einen aufregenden Look. Und auch Hidden Figurs-Darstellerin Janelle Monáe ist ein Fan des bunten Trends, trug zu Gast bei Late Night with Jimmy Fallon blauen Liner unter den Augen und wechselte für die Golden Globes zu Silber.