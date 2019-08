Microblading ist das vermtulich am meisten gelesene Wort der letzten Wochen. Zumindest, was mich betrifft. Ich gebe zu, ich habe dann aus Protest nicht nachgelesen, was damit genau gemeint ist. Ich hatte eine grobe Idee, um was es sich dabei handeln könnte, hätte aber sicher nicht in Richtung Permanent-Make-Up gedacht. Zu natürlich, zu fein und wirklich abgestimmt strahlten mir die Ergebnisse dieser Prozedur entgegen. Für alle, die (ebenfalls) bisher unter einem Stein gewohnt haben, mal flott zusammen gefasst: Microblading beschreibt das ganz feine Einritzen der Haut im Augenbrauenbereich. Die angeritzten Stellen werden anschließend mit einer Pigmentierfarbe aufgefüllt. Wie genau das funktioniert, ist mir zwar nach wie vor ein Rätsel, aber das Ergebnis ist wirklich beeindruckend natürlich. Beeindruckend ist allerdings auch der Preis, denn für ein gutes Microblading (und glaubt mir, ihr wollt es sehr gut ausgeführt haben) sollte man schon mit rund 400 bis 500 Euro rechnen. Für ein Ergebnis, das etwa ein bis zwei Jahre anhält. Das ist in der Tat eine Menge Holz und noch dazu gibt es sicher nicht wenige, die die Sache mit dem feinen Einritzen nicht mit sich vereinbaren können. Aber keine Sorge, auch ohne Microblading gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, mit wunderschönen, natürlich aussehenden und stolzen Augenbrauen durch das Leben zu laufen. Der Nachteil ist, dass am Morgen mehr Zeit für das Frischmachen eingeplant werden muss, der Vorteil ist, dass ihr neben dem gesparten Geld auch sämtlichen Klingen aus dem Wege gehen könnt. Willkommen im kleinen Einmaleins der vollen Brauen.