Spotting : pourquoi vous avez des saignements entre vos règles

Si vous avez eu du spotting plus tard dans votre grossesse, l'une des causes possibles est l'ectropion du col de l'utérus, dans lequel des cellules molles de l'intérieur du col de l'utérus se répandent à l'extérieur du col. Ce phénomène peut se produire lors de tout changement hormonal, et certaines personnes naissent avec ce problème. C'est également la cause la plus fréquente de saignement au cours des derniers mois de la grossesse. Bien que le spotting pendant la grossesse ne soient souvent pas une source d'inquiétude, vous devriez contacter votre médecin si vous remarquez du spotting, juste pour être sûr·e.