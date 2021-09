Dans le monde BDSM, l'aftercare désigne le temps et l'attention accordés aux partenaires après une expérience sexuelle intense. Si ces expériences (ou "scènes", comme on les appelle) sont négociées à l'avance et impliquent le consentement et la définition d'un safe-word (au cas où quelqu'un voudrait arrêter soudainement), cela ne veut pas dire que les participant·es doivent oublier de se montrer attentionné·es et communicatif·ves une fois l'expérience terminée. D'après Galen Fous , sexothérapeute kink-positif et éducatrice sexuel fétichiste, l'aftercare prend une forme différente pour chacun·e, car les préférences sexuelles sont tellement vastes. Mais, dans sa forme la plus élémentaire, l'aftercare consiste à communiquer et à prendre soin de l'autre après le sexe pour s'assurer que toutes les parties sont parfaitement satisfaites de ce qui s'est passé. Il peut s'agir de soigner les blessures que le partenaire soumis a reçues pendant la scène ou de prendre le temps de savourer l'expérience, explique Fous.