Aftercare – warum wir alle damit anfangen sollten

Natürlich kann es auch ohne BDSM dazu kommen, dass du nach dem Sex etwas down bist. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass fast 46 Prozent der 230 befragten Frauen mindestens einmal in ihrem Leben nach dem Sex zum Weinen zu Mute war oder dass sie unruhig oder nervös waren. Das wird als „postkoitale Dysphorie“ bezeichnet (und etwa 5 Prozent ging es in den vier Wochen vor der Studie einige Male so). Expert:innen glauben, dass das auf die hormonellen Veränderungen zurückzuführen sein könnte, die Menschen (insbesondere diejenigen mit Vaginas) nach dem Orgasmus erleben. Viele sind aber der Meinung, dass es auch durch ein Gefühl von Vernachlässigung dazu kommen kann. Die sogenannte „Orgasmuslücke“ deutet darauf hin, dass vor allem heterosexuelle Frauen oft das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse im Bett ignoriert werden. Luterman erklärt, dass sich Menschen im Allgemeinen nach dem Sex schlecht fühlen können, wenn sie sich nicht darüber austauschen, was ihnen an dem Erlebnis gefallen oder nicht gefallen hat.