7 Sextipps für Tage, an denen es zu heiß für große Anstrengungen ist

An manchen Stellen wird es dann aber doch ein bisschen schwierig, vor allem im Sommer: Nach einem langen Arbeitstag ist es so schon nicht ganz einfach, auch noch die Energie für ein ausgiebiges Schäferstündchen aufzubringen. Intensiviert wird das ganze dann auch noch, wenn es wirklich warm oder einfach furchtbar schwül ist und man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, Körperkontakt zu einem anderen Menschen aufzunehmen. Man hat eigentlich Lust, aber so richtig aufraffen ist einfach nicht mehr drin. Kommt dann aber ein Tinderdate ins Spiel oder der Partner nach Hause, steigt die Lust möglicherweise doch wieder, obwohl man eben noch am liebsten nur liegen geblieben wäre.