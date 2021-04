5 easy Morgen-Dehnübungen für einen guten Start in den Tag

Deine Körpertemperatur schwankt deinem zirkadianen Rhythmus entsprechend. Bei einer höheren Temperatur ist dein Körper beweglicher, weil deine Muskeln dann bereits aufgewärmt sind. Prinzipiell ist die Körpertemperatur am späten Nachmittag bei den meisten Menschen am höchsten, während sie morgens am niedrigsten ist. Aus diesem Grund kann zum Beispiel eine Yogastunde am Morgen anstrengender sein als eine Stunde am Abend.