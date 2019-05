Gay Pride : les films LGBT à voir ou à revoir

Juin est le mois de la communauté LGBT. Pour célébrer, vous avez le choix : soit de regarder Rent pour la centième fois (tout à fait compréhensible, on ne s’en lasse pas non plus) soit de lire ce qui va suivre. Qu’on se le dise tout de suite : la communauté LGBT est trop rarement représentée sur grand écran. Pourtant, le cinéma queer ne date pas d’hier, et on voit de plus en plus de long-métrages atteindre le grand public, que ce soit sous forme de documentaire, comédie romantique ou comédie musicale (oui, nous aussi on regrette Glee).