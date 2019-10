Équilibre travail-vie personnelle : voici les pays où il fait bon vivre

On retrouve la France à la 7e place de ce classement, grâce à son temps de travail moyen — 36h par semaine — et son espérance de vie relativement élevée de 82,5 ans. Bien que plus de la moitié des personnes en France aient déclaré qu'elles dorment entre sept et huit heures par nuit, ce qui est évidemment une bonne chose, la France obtient des résultats moyens pour les troubles du sommeil. Ce calcul a été effectué en analysant les volumes de recherche mensuels pour des termes tels que « je ne peux pas dormir » et « comment dormir ».