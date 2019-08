Ma capacité à subvenir (la plupart du temps) aux besoins de ma famille tout en étant efficace au travail, repose sur des croyances établies il y a de cela des années. Bien avant de devenir mère et avant même d’avoir rencontré mon mari. Certaines de ces croyances (concernant le besoin d’indépendance et d'auto-protection) remontent à l’époque où ma mère me mettait souvent en garde et me parlait du danger des hommes louches de mon quartier qui me voleraient si je m’en approchais trop (j’avais 5 ans et elle avait probablement raison). J’ai commencé à prévoir mon avenir professionnel et financier bien avant de prendre la décision d’avoir des enfants et c'est ce qui m’a permis de traverser avec succès cette phase agitée, parfois difficile, mais toujours gratifiante de ma vie.