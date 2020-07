Diese Tipps können dir den Übergang vom Arbeits- ins Mamaleben erleichtern

Was du in jedem Fall vermeiden solltest, ist, kurz vor knapp noch ein neues, großes Projekt anzunehmen – auch, weil du nie weißt, wann dein Kind tatsächlich zur Welt kommt oder ob du vielleicht schon früher krankgeschrieben wirst. Ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen, aber leider kann dir niemand zu 100 Prozent garantieren, dass dein Kind nicht deutlich vor dem errechneten Geburtstermin kommt – vielleicht sogar schon vor der Mutterschutzfrist! Dein Baby könnte wie einer dieser überenthusiastischen Dinnergäste sein, die immer 30 Minuten früher an der Tür klingeln, während du noch in Bademantel und mit nassen Haaren in der Küche stehst und die Sauce verbrennst. Solltest du nicht gerade von Natur aus tiefenentspannt sein, fühlst du dich in diesem Moment wahrscheinlich komplett überfordert, weil noch 1000 Dinge auf deiner To-do-Liste stehen hast, die du jetzt gar nicht mehr schaffen kannst.