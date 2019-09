Wieso gegenseitiger Support stark macht

Vielleicht hast du den Antrieb, die beste Meeresbiologin der Welt zu werden, vielleicht möchtest du Erfolg als Eventmanagerin haben oder vielleicht willst du auch einfach nur happy sein und dein Ding machen. Die Möglichkeiten sind praktisch endlos. Fakt ist, dass jeder Tag eine neue Chance ist, deinen Träumen ein bisschen näher zu kommen und vielleicht sogar die Welt ein bisschen zu verändern. Mit der richtigen Attitude und Unterstützung kann jede*r einen Teil zum Fortschritt dieser Welt beitragen und wer weiß, vielleicht wird die Erde ja durch deinen Einsatz sogar zu einem besseren Ort oder du erfindest ein Produkt, dass vielen Menschen das Leben erleichtert. Das dachte sich übrigens auch Reebok und hat viele Jahre harte Arbeit investiert, um den Sport-BH auf ein neues Level zu heben. Reeboks PureMove Bra ist mit Motion Sense Technology ausgestattet, die aus einer gelartigen Lösung besteht, die bei Stillstand oder langsamem Tempo verflüssigt und sich bei höherem Tempo versteift und fest wird. Diese Materialtechnologie ist adaptiv, reagiert auf Bewegung und Körperform und bietet somit immer den perfekten Support. Eben genau so, wie es sein soll: wenn wenig Unterstützung benötigt wird, weil du gerade eine leichte Tätigkeit ausübst oder dich ausruhst, wird das Gel weich und nichts kneift, trotzdem sitzt alles perfekt. Bei starker Belastung verfestigt sich das Material, denn jetzt brauchst du mehr Unterstützung und einen festeren Sitz. Der PureMove Bra ist so etwas wie deine beste Freundin, die dann, wenn du sie brauchst, wie ein Fels in der Brandung für dich da ist und mit der du in entspannten Zeiten einfach nur gemütlich abhängen kannst. Die wahre Kunst ist es nämlich, zu wissen, wann du viel und wann nicht so viel Support benötigst und dich einfach machen lässt. Denn einzig allein du hast letztlich Klarheit darüber, was du wirklich willst und brauchst und das ist eine verdammt starke Sache.