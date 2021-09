Sollte ich im Bewerbungsgespräch die Chef:innen um Referenzen bitten?

Während wir uns langsam von der #Girlboss-Kultur distanzieren und uns nicht mehr so stark von traditionellen Erfolgsmaßstäben blenden lassen, werden unsere Zufriedenheit und Freude am Arbeitsplatz immer wichtiger. Schließlich geht es nicht nur darum, was du einer Firma geben kannst – sondern auch darum, was sie dir ermöglicht.