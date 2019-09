In New York wohne ich jetzt seit sechs Jahren, aber ich war noch nie in meinem Leben länger als zwei Wochen am Stück hier. Ich reise wirklich sehr viel und bin auch ständig in Europa. Deshalb ist es schon okay so, wie es ist. Meine Schauspielagenten sind in Los Angeles, viele Freunde und Kunden in NY. Meine Familie, meine Lieblingsorte und mein Herz sind in Europa.