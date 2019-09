Aus dem Township zu einer der wichtigsten Influencerinnen Südafrikas

Als Tshepang klein war, wollte sie immer zur Vogue oder zur Elle. „Bis heute habe ich ehrlich gesagt noch nie bewusst einen Artikel einer Printvogue gelesen“, sagt sie und lacht ein verschmitztes Lachen. Was sie wirklich tun wollte, dass wusste die junge Südafrikanerin lange nicht so richtig. Alles fing mit einem Tumblr an und mit durchgemachten Nächten vor einem Laptop, in denen sie Blogs las und irgendwann wusste: Das ist was ich machen will. Einen Blog schreiben, Inhalte kreieren, die junge Mädchen wie mich nachts wach halten. Weil sie so interessant sind. Ihr Mode- und Lifestyleblog Sleepless in Soweto war geboren. „Als ich anfing, gab es bei uns in Südafrika nur ein oder zwei wirklich gutlaufende Blogs. Mein Ziel war es nie damit Geld zu verdienen, das ist einfach so passiert.“ Heute modelt die 25-Jährige für Levis und Ray Ban, übernimmt zeitweise Instagramaccounts von großen local brands, dreht Spots für Marken und taucht häufiger in TV-Beiträgen auf. Auch die bedeutenden Fashionmagazine sind auf Twiggy aufmerksam geworden: Ob in der Cosmopolitan oder in kleineren Independent-Magazinen – zurzeit ist Twiggy überall.Heute ist sie stolz aus Soweto zu stammen – auch weil sie es geschafft hat und das ganz allein. „Als ich jünger war, habe ich meine Freunde in den Vororten regelmäßig besucht, nur zu uns ist niemand gekommen. Es war schlichtweg zu weit und auch zu gefährlich. Natürlich habe ich mich geschämt“, sagt sie heute. „Heute gibt es immer mehr Kids und Jugendliche aus den Vororten oder der Stadt, die versuchen sich so zu kleiden oder den Habitus derer, die wirklich aus Soweto kommen zu imitieren. Ich muss das nicht, denn ich stamme von hier.“Twiggy ist selbstbewusst – und das sieht man ihr mit jedem Schritt an. Noch immer irritiert mich ihre zarte, zurückhaltende Stimme ein wenig und manchmal bricht sie in ein schüchternes, mädchenhaftes Kichern aus, aber wenn es um ihren Job geht, ist sie Profi. Ob sie übereinstimmt, mit der Aussage, dass sie eine der einflussreichsten Bloggerinnen Südafrikas ist, frage ich sie. Twiggy zieht die Augenbrauen nach oben. „Ja.“ Mit so einer direkten Antwort hatte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Doch sie kommt promt. „Ich will nicht arrogant klingen, aber wenn man es objektiv betrachtet ist es so. Ich bin sehr dankbar dafür und ich weiß, dass ich eine der ersten bin, die Blogging zum Beruf gemacht hat auf diesem Kontinent. Es ist so viel mehr als nur ein Hobby.“