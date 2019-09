So war die Closed & Refinery29 celebrate EQL-Party

Same same not different: Am Freitag feierten Refinery29 Germany und Closed die EQL Kollektion im Herzen Berlins. Toni Garrn und ihr Bruder Niklas haben für das Label eine lässige Unisexlinie designt, die zeigt, dass guter Stil nichts mit Geschlechterklischees zu tun hat. Selbstverständlich, dass die beiden vor Ort im Dean mit angestoßen haben.Mit dabei waren unter anderem Lena Meyer-Landrut, Pari Roehi, Lary, Cathy Fischer, die Bloggerinnen Masha Sedgwick, Marie von Behrens und Marina Ilic, Influencerin Melanie Kieback aka Vanelli Melli, Schauspieler Volker Bruch sowie Musiker Nisse und Künstler Max Gärtner. Auf der Tanzfläche trafen sich alle Gäste zu feinstem Sound von Noah Becker auf Augenhöhe.Noch mehr Eindrücke und alle Bilder gibt es in den folgenden Slides.