Ich kündigte meinen Traumjob für 50 % mehr Gehalt

Ein Jahr danach wechselte ich in meinen Traumjob bei einer angesehenen Wohltätigkeitsorganisation. Ich schaffte es in die Top 2 der Bewerber:innen – und dann ging die Stelle an den anderen Kandidaten. Mir wurde eine Position darunter angeboten. Ich versuchte erfolglos, das Gehalt noch hochzuhandeln. Trotzdem versprach man mir, mich schnell zu befördern, wenn ich gute Leistungen erbrachte. Also nahm ich die Stelle an, weil ich mich so darüber freute, überhaupt für diese Organisation arbeiten zu können – obwohl ich das Gefühl hatte, für den Job überqualifiziert zu sein.