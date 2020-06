La vive émotion de ces mamans noires face aux derniers mots de George Floyd

Les derniers mots de George Floyd ont résonné dans le monde entier. On les écrit sur les banderoles qu'on apporte aux rassemblements de Black Lives Matter. Les manifestants les scandent alors qu'ils défilent pour s'opposer à la brutalité policière et au racisme systémique.



Les mots sont obsédants et bouleversants : le cri d'un homme qui supplie pour sa vie, alors que la personne censée le protéger et le servir ignore ses supplications pendant près de neuf minutes, et finit par le tuer.

Un mot en particulier a trouvé un écho dans le monde entier. Dans les dernières minutes de sa vie, George Floyd a appelé sa mère, décédée il y a environ deux ans.



"Maman", a-t-il crié. "Maman... Je n'en peux plus !"



Mardi, George Floyd était enterré aux côtés de sa mère à Pearland, TX.

Son cri résonne profondément en nous, car nous savons tou·tes ce que c'est que d'avoir besoin de sa mère - même à l'âge adulte. D'avoir besoin du réconfort et de la sécurité que seule une figure maternelle peut apporter. Et, bien sûr, ses paroles ont eu un impact particulier sur les mères noires et racisées, qui ne connaissent que trop bien la peur de savoir que leur enfant n'est pas complètement en sécurité, même face à des personnes qui sont censées le protéger.