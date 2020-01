On en parle depuis des mois, mais le moment est enfin arrivé - Le président du gouvernement fédéral américain est jugé depuis mardi en vertu de l'Impeachment, une procédure juridique qui vise à faire comparaître un haut fonctionnaire de l'Etat devant le pouvoir législatif.



Le 15 janvier, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a officiellement transmis les deux articles de destitution adoptés par la Chambre des représentants, mettant ainsi fin à une impasse de 27 jours entre les deux plus puissants organes législatifs américains. Cette décision a également ébranlé le procès officiel du président Donald Trump au Sénat. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ça surtout bien foutu le bordel au Capital Hill.



Tout a commencé en août, lorsqu'une plainte a été déposée pour dénoncer le fait que Donald Trump avait tenté d'utiliser son bureau - et des fonctionnaires de l'État - pour forcer une puissance étrangère à déterrer des informations sur son rival politique, Joe Biden. Le "soi-disant" scandale de l'Ukraine avait été classé par la plupart des gens à Washington D.C., quand des spéculations sur les tentatives répétées de mise en accusation de Trump sont soudainement devenues très plausibles. Tout a culminé le 24 septembre lorsque Nancy Pelosi (démocrate et membre de la Chambre des Représentants) annonce une enquête officielle de mise en accusation, qui durera jusqu'à la mi-décembre.



Après que la Chambre des représentants ait appelé plusieurs témoins clés à comparaître, la Chambre a procédé à un vote final le 18 décembre, pour déterminer si Donald Trump serait ou non le troisième président destitué de l'histoire des États-Unis. Le 18 décembre, un vote s'est prononcé en faveur de la destitution de Donald Trump, à 230 voix contre 197, et invoquait deux articles de loi pour appuyer la demande : obstruction au Congrès et abus de pouvoir.

Ça aurait pu être la fin de l'histoire, quand une technicité bureaucratique est venue renverser l'affaire . Eh oui, car mise en accusation ne signifie pas forcément révocation. C'est là qu'intervient le procès du Sénat. Cette fois-ci, le Sénat a la possibilité de mener son propre procès sur la base des articles de destitution, mais cette fois-ci pour déterminer s'il y a culpabilité ou non.



On vous a détaillé les prochaines étapes des audiences du procès de Trump au Sénat, histoire de briller lors de votre prochain apéro dinatoire.