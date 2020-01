Wenn also 67 Senator*innen zu dem Schluss kommen, dass Trump sich der Verbrechen in den Anklagepunkten schuldig gemacht hat, wird er seines Amtes enthoben. An seiner Stelle wird Vizepräsident Mike Pence , der als nächster in der Rangordnung steht, die Rolle des Präsidenten übernehmen. Wenn weniger als 67 Senatoren dafür stimmen, wird Trump freigesprochen – und wahrscheinlich bestärkt ihn dieses Urteil nur noch mehr. Aber wie fast jede*r Demokrat*in wiederholt hat, hätte es wahrscheinlich dasselbe bewirkt, wenn Trump nicht angeklagt worden wäre. Also warten wir jetzt, was bei den Anhörungen herauskommt...