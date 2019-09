Noch nie gab es eine herzzerreißendere Männerfreundschaft als die zwischen Noch-Präsident Barack Obama und seinem Vize Joe Biden.



Nachdem in den vergangenen Wochen sämtliche Memes das Internet in ihren Bann gezogen haben, wussten wir es eigentlich schon: Die Beziehung der beiden geht weit über das Geschäftliche hinaus. Und im Gegensatz zu den Memes, ist diese Annahme belegbar: Am gestrigen Sonntag gratulierte Obama seinem Vizepräsidenten Biden mit einem herzallerliebsten Bild auf Twitter zum Geburtstag.



Sie sind also auch nach eigenen Angaben sehr viel mehr als nur Mitarbeiter – sie sind gute Freunde, und das verstecken sie auch nicht. Umarmungen, freches Grinsen und eine unabdingbare Verbindung, die man über Pressekonferenzen hinaus spürt.



In den folgenden 10 Bildern von Obamas Fotografen Pete Souza, der ihn und Biden stets im Visier behält, haben wir unsere Favoriten aus den vergangenen acht Jahren im Weißen Haus zusammengefasst, um euch in tumultartigen Zeiten wie diesen die herzallerliebsten Bilder der beiden zu servieren.