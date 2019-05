« J’ai continué de cumuler les casquettes sur le film. Je n’avais jamais fait de montage auparavant. Cela faisait donc beaucoup de premières fois pour moi. Je devais me lever chaque jour à 4 heures et mes journées ne finissaient jamais avant 23 heures. Cela a été extrêmement difficile. Et j’ai évidemment pensé à abandonner à plusieurs reprises. Mais heureusement, j’avais aussi des personnes exceptionnelles pour me soutenir : Joan Simon, avec qui j’ai fini par co-écrire le film et Robert Redford a été la première personne à soutenir le film. A partir de là, j’ai contacté Jodie Foster, car elle parle couramment le français. La directrice du Geena Davis Institute a vu notre campagne de financement sur Kickstarter, et de nombreuses femmes philanthropes se sont jointes à nous. Puis nous avons contacté [USC] Hugh Hefner [Archive of The Moving Image] afin de financer ces fouilles. Tenter de faire ressurgir ses films partout dans le monde et consulter son carnet d’adresses à la recherche de descendant était une aventure à la Indiana Jones qui a été très éprouvante. Mais j’étais véritablement obsédée ! C’est comme si on m’avait jeté un sort. Parce que quand on tombe amoureux d’Alice, on ferait n’importe quoi pour elle. »