Il s’agit d’un cliché dont s’est longtemps amusé la communauté noire. « Reste à l’intérieur petit ! C’est toi qui vas y passer en premier, c’est sûr ! » C’est drôle et prévisible, non ? Laissez-moi un instant jouer les trouble-fêtes : la réalité est qu’on a longtemps souscrit à l’idéologie que les personnes de couleur n’ont pas leur place dans les fictions d’horreur. On n’y est pas à notre place et si par malheur, on décidait de s’y aventurer : on mourrait, on serait ridiculisé ou même caricaturé à la première occasion. Il suffit de creuser un peu l’aspect psychologique pour y trouver quelque chose d'encore plus sombre. Il est important de considérer le lien possible avec le traumatisme vécu, les expériences propres à la race — comme l’esclavage, la pauvreté et la violence sur lesquelles Hollywood a longtemps préféré capitaliser – qui sont bien assez terrifiantes, alors pas besoin de films d’horreur. On nous a assigné un scénario et le cinéma s’attend à ce que nous nous y tenions. Pour ma part, je trouve ça bien plus terrifiant qu’une ombre menaçante de l’autre côté d'un rideau de douche.