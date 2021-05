Jennifer, 30 ans, est également neurodivergente (dyslexie, dyspraxie et TDAH) et s'est toujours sentie obligée d'expliquer les intersectionnalités de son identité à ses collègues. Elle travaillait auparavant pour une grande entreprise de télécommunications comme ingénieure devOps big data, on lui rappelait constamment qu'elle était différente. "Je me retrouvais toujours à devoir expliquer mes luttes à mes collègues et les leçons qu'ils pouvaient en tirer", dit-elle. "Au début, j'avais l'impression de défendre une cause et de faire la différence, mais à la longue, c'est devenu mentalement épuisant", explique Jennifer. Même l'heure du déjeuner à la cantine est devenue quelque chose qu'elle redoutait parce que les regards étaient fixés sur elle. "C'était une combinaison de curiosité et d'incertitude sur la façon de communiquer avec moi, une personne noire", ajoute-t-elle. "J'ai donc finalement renoncé à manger seule à la cantine et je préférais manger à l'extérieur, manger à mon bureau avec des écouteurs ou simplement trouver une pièce qui n'était pas utilisée afin d'éviter cette attention inconfortable."