So geht Multitasking richtig

Wenn es um Produktivität geht, sprechen viele Untersuchungen gegen Multitasking. Obwohl du vielleicht das Gefühl hast, schneller und effizienter zu arbeiten, deuten einige Studien darauf hin, dass du in Wahrheit langsamer wirst , da sich die Reaktionszeit verlangsamt, wenn du umschaltest. Und das spiegelt sich in den Gehirnmustern wider. In einigen Fällen wird davon ausgegangen, dass du dadurch abgelenkter bist (Forscher:innen sind sich in diesem Punkt jedoch uneinig ) und dass sich das Stress-Level erhöhen kann.