« Tout a commencé lorsque j'ai participé une émission intitulée Rich Kids Go Skint et on s'est mis à me dire toutes sortes de choses en ligne, » poursuit-elle. « On me disait qu'on voulait me frapper et me gifler, on n'arrêtait pas de critiquer mon apparence, ma façon de m'habiller, on me disait que j'étais une enfant gâtée et que je n'avais aucune idée de la réalité du monde.