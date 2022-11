Sollte ich Jade-Roller verwenden, obwohl ich Akne habe?

In vielen asiatischen Kulturen wird Jade schon seit Jahrtausenden zelebriert und in Schmuck, Kunst und natürlich der Schönheitsbranche verwendet. Die Zweckentfremdung von Jade-Rollern als Trend-Tool, gelöst von ihren traditionellen Wurzeln, ist aber nicht nur kulturell unsensibel , sondern auch eine vorprogrammierte Enttäuschung: Inzwischen ist der Markt voller günstigerer Jade-Roller, die womöglich gar keine echte Jade enthalten – und damit noch mehr Fragen dazu aufwerfen, was du da eigentlich unwissend an deine empfindliche Gesichtshaut lässt.