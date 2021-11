Eignet sich ein Jade-Roller tatsächlich besser als ein Beautyblender?

Ich werde jetzt noch ein wenig herumexperimentieren, bis ich herausfinde, welche Methode am besten für mich geeignet ist. Ich werde meinen Jade-Roller aber definitiv nicht länger im Gefrierschrank aufbewahren, sondern in meinem Badezimmerkästchen, damit ich von nun an nicht darauf vergesse, mir regelmäßiger Gesichtsmassagen zu gönnen.