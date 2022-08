House of the Dragon kommt – aber nicht ohne Vergewaltigungs-Szenen

Die Entscheidung, genau dieses Motiv zu verwenden, ist ausschließlich genderbezogen, meint Snowden. Mit der Ausnahme einer Handvoll Serien (wie der sexuelle Missbrauch von James Fraser in der ersten Staffel von Outlander) richtet sich der Großteil der im TV dargestellten sexuellen Gewalt gegen Frauen – spezifisch gegen „Frauen mit Macht“, betont Snowden. Die Gewalt soll gleichzeitig deren Autorität untergraben und daraufhin als Charaktermakel fungieren, den es für sie zu überwinden gilt. In den fünf Staffeln nach Jamies Vergewaltigung in Outlander werden seine Frau Claire und seine Tochter Brianna – beides entschlossene Frauen – mehrfach vergewaltigt , was Jamie zur Rache bewegt oder den Frauen irgendeine „Lektion“ erteilen soll. Dasselbe lässt sich auch in Game of Thrones immer wieder beobachten. Sowohl Sansa Stark (Sophie Turner) als auch Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) werden sexuell missbraucht und durch sexuelle Gewalt bestraft. Ihre Verletzlichkeit und Machtlosigkeit in diesen Szenen sollen wohl im starken Kontrast zu ihrer späteren Macht in der Serie stehen. Die Message ist klar: Diese Macht können sie nur erlangen, nachdem sie ihr Trauma überwunden haben.