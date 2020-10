Gilmore Girls: 16 Nebendarsteller*innen, die dir nicht ohne Grund bekannt vorkommen

Kastanien und bunte Blätter sammeln. Den ganzen Sonntag mit einem guten Buch auf dem Sofa verbringen. Beim Waldspaziergang frische, saubere Luft einatmen. Es gibt viele Dinge, die ich im Herbst liebend gern mache. Eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen ist aber, meine Go-to-Serien noch mal komplett durchzuschauen. Gossip Girl, Friends , Suits, How I Met Your Mother, Gilmore Girls & Co. sind, besonders in diesen stürmigen Zeiten, mein Comfort Food für die Seele; mein Rettungsanker auf hoher See.