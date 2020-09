Falls du in den letzten Monaten “eine Pause“ in Sachen Make-up eingelegt hast, könnte die neue Kollektion von Revolution Beauty dafür sorgen, dass du Pinsel und Co. sofort wieder aus der Schublade holen willst! Das Kosmetikunternehmen hat nämlich gerade eine Friends-Kollektion rausgebracht, bei der jedes Produkt eine Homage an die Sitcom, aber auch an die größten Beauty-Trends der 90er ist. Ich kann Janice praktisch schon hören: Oh. My. God.