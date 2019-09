(Wenn du die vier Folgen des Comebacks noch nicht in Gänze gesehen haben solltest, eine kleinen Warnung bevor du hier weiterliest: Es folgt ein Spoiler!)Im Original der Serie ließ sich über den jungen Herrn Huntzberger so einiges sagen: Er war der Junge mit dem Treuhandfond, der sich gegen seinen Vater auflehnte, Mitglied der Life and Death Brigade, die Rory immer wieder zu Dummheiten anstiftete und ein Freund großer Gesten, die er stets mit diesem gewissen schiefen Grinsen servierte. Ein Jahrzehnt später in Gilmore Girls: A Year in the Life ist er all das auch – jedoch gibt es da auch einen nicht ganz unwichtigen Zusatz. Er ist heute auch ein unverbesserlicher Fremdgeher.Zwar kann das Team Logan in den neuen Folgen durchaus einen kleinen Erfolg für sich verbuchen, denn auch die 32-jährige Rory verfällt dem Charme ihres gut aussehenden, in London lebenden Exfreundes, doch es gibt einen bittersüßen Beigeschmack. Beide sind nämlich mittlerweile anderweitig liiert: Rory mit dem unscheinbaren Paul und Logan mit seiner vermeintlichen Verlobten Odette, einer Französin aus gutem Hause.„Es hat mich überrascht“, gab Alexis Bledel gegenüber ET Online zu. „Ich denke für Rory ist das schon irgendwie eine unangenehme Situation, auch wenn sie so tut, als ob es für sie ok wäre. Sie versucht sich da emotional nicht so reinzuhängen.”Als wir uns damals von der jungen Rory verabschiedet haben, stand sie gerade davor ihre Karriererichtig ins Rollen zu bringen und sollte über die Kampagne eines aufstrebenden jungen Senators namens Barack Obama berichten. Die erwachsene Rory hat zwar einen gefeierten Artikel im New Yorker vorzuweisen, doch ihr langersehnter Termin bei Condé Nast wird verschoben und sie beginnt an ihrem Talent zu zweifeln. Seit ihren Tagen bei der Yale Daily News ist viel Zeit vergangen. In dem sie sich wieder mit ihrem Freund von damals einlässt, versucht sie möglicherweise, ihre hoffnungsvollen Ambitionen aus früheren Zeiten zu reanimieren.Offenbar hat Rory nichts daraus gelernt, als sie sich damals noch einmal mit Dean einließ und damit seine Ehe zerstörte. Sorry not sorry, liebes Team Dean ; unserer Heldin war der Herzschmerz, den sie damals verursachte, keine Lehre. Dass sie auch Lorelai zunächst nicht von ihrer Affäre mit Logan erzählt, beweist nur einmal mehr, dass sie ihr Verhalten selbst nicht sonderlich ehrenwert findet.