Halloween auf Netflix & Co.: 9 Serien für Gänsehaut im Oktober

Vor langer Zeit, bevor wir alle mindestens ein, zwei Streaming-Abos unser Eigen nannten, mussten wir uns an Halloween noch irgendwie anders gruseln. Was blieb uns anderes übrig, als die Horror-DVDs rauszukramen, bei denen wir schon mitsprechen konnten, oder uns im TV eine ähnlich ausgelutschte Simpsons-Halloween-Folge anzusehen? Dieses Problem haben wir heute nicht mehr: Im Jahr 2020 stehen wir vor einer großen Auswahl an Halloween-Specials auf Netflix und Amazon Prime Video. Einige von ihnen sind wirklich gruselig, andere vor allem unterhaltsam – und ganz ehrlich, nach diesem Jahr brauchen wir eigentlich wirklich nicht noch mehr Angst in unserem Leben.