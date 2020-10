Schaurig-schön: Die Halloween-Kollektion von Lush ist da!

Für alle, die nicht nur Fans von luxuriösen Spa-Momenten in den eigenen vier Wänden sind, sondern auch vom Gruselfest, hat Lush auch in diesem Jahr wieder die perfekten schaurig-schönen Produkte auf den Markt gebracht. Die Halloween-Kollektion 2020 von Lush ist ein Mix aus altbekannten Favoriten und neuen Produkten. So enthält die vegane und tierversuchsfreie Produktlinie beispielsweise glibberigen Duschschleim, neonfarbene Duschbomben und im Dunkeln leuchtende Seifen. Außerdem dabei sind die sogenannten Knot Wraps – eine müllfreie, weil wiederverwendbare Geschenkpapieralternative – in kunterbunten Halloweendesigns.