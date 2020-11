Que se passe-t-il si votre partenaire veut des enfants mais pas vous ?

La décision d'avoir ou non des enfants est un choix profondément individuel et déterminant, et il semble que le fait de vouloir rester avec un partenaire ne suffise pas toujours à passer outre au désir impérieux d'avoir (ou non) sa propre progéniture. Et pour les femmes - qui portent souvent le plus gros des responsabilités en matière de grossesse, d'accouchement et de la garde des enfants - la décision est particulièrement complexe. Pour des femmes comme Sabina et Amelia, les exigences impossibles et contradictoires de leurs besoins personnels, des normes et attentes sociales, et de l'amour qu'elles partagent avec leur partenaire, signifient qu'il n'y a pas de solution simple.