Ma colère était en fait une dépression – pourquoi ne m’a-t-on rien dit ?

Après un épisode de colère, je ressens moi aussi de la honte et de la culpabilité, car mon comportement me choque. Je me considère comme l'une des personnes les plus calmes, les plus posées et les moins conflictuelles que je connaisse, et je suis donc surprise de voir que je crie parfois à m'arracher la gorge, que mes oreilles chauffent à en brûler et que mes globes oculaires sortent de leurs orbites. Après coup, sachant que j'ai agi de la sorte, je m'assois sur mon lit, inondée de honte, la culpabilité pesant lourdement sur mes épaules.